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    Буффон рассказал, что мог перейти из «Ювентуса» в донецкий «Шахтёр»

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    Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что был близок к переходу в донецкий «Шахтёр» во времена выступлений за «Ювентус».

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    «Скажу правду. Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтер" в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу обсудили это.

    Это был опыт, который мне казался привлекательным. Потому что это был донецкий "Шахтёр", против которого я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

    Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год, в "Ювентусе" образца 2005 года. Это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться», — сказал Буффон в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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