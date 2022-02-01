Буффон рассказал, что мог перейти из «Ювентуса» в донецкий «Шахтёр»

Голкипер «Пармы»заявил, что был близок к переходу в донецкий «Шахтёр» во времена выступлений за «Ювентус».

«Скажу правду. Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтер" в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу обсудили это.

Это был опыт, который мне казался привлекательным. Потому что это был донецкий "Шахтёр", против которого я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год, в "Ювентусе" образца 2005 года. Это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться», — сказал Буффон в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.