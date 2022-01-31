«Спартак» нашел замену Жиго в бельгийском «Генке»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка», сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, московский клуб видит в 22-летнем колумбийце замену защитника Самюэля Жиго, который подписал контракт с «Марселем».

Напомним, Жиго перешел в московский клуб из бельгийского «Гента» летом 2018 года за восемь миллионов евро. В составе «Спартака» 28-летний игрок провел 96 матчей, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

Куэста в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах во всех турнирах за «Генк». Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.