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    «Спартак» нашел замену Жиго в бельгийском «Генке»

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    «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте, сообщает портал Transfermarkt.

    Карлос Куэста
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    Карлос Куэста

    По информации источника, московский клуб видит в 22-летнем колумбийце замену защитника Самюэля Жиго, который подписал контракт с «Марселем».

    Напомним, Жиго перешел в московский клуб из бельгийского «Гента» летом 2018 года за восемь миллионов евро. В составе «Спартака» 28-летний игрок провел 96 матчей, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

    Куэста в нынешнем сезоне сыграл в 17 матчах во всех турнирах за «Генк». Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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