Агент: Нет никаких шансов, что Жиго останется в «Спартаке»

Защитник «Спартака»не будет продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил агент французского футболиста Мохаммед Беншенафи.

«Нет никаких шансов, что Самюэль останется в "Спартаке" по окончании сезона.

Он должен быть во Франции со своей семьей», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.

У Жиго идет суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребенок родился 1 января 2019-го во Франции. Супруга отказалась переезжать в Россию, пара развелась, а сын остался жить с матерью.

По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребенком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним.

Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют «Марсель», «Лион», турецкий «Трабзонспор», «Рома» и мексиканский «Тигрес».