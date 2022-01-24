Агент: Нет никаких шансов, что Жиго останется в «Спартаке»

Самюэль Жиго Фото: globallookpress.com
«Нет никаких шансов, что Самюэль останется в "Спартаке" по окончании сезона.
Он должен быть во Франции со своей семьей», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Действующий контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года.
У Жиго идет суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном. Ребенок родился 1 января 2019-го во Франции. Супруга отказалась переезжать в Россию, пара развелась, а сын остался жить с матерью.
По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребенком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним.
Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют «Марсель», «Лион», турецкий «Трабзонспор», «Рома» и мексиканский «Тигрес».