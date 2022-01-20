Мбаппе может пропустить ближайший матч «ПСЖ» из-за травмы

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе Мбаппе не тренировался из-за болей в левой приводящей мышце, сообщает пресс-служба парижского клуба.
В пятницу Килиан пройдет дополнительное обследование, по итогам которого станет ясно, когда он сможет возобновить занятия в общей группе.
Между тем, в среду к тренировкам вернулся Лионель Месси, еще ни разу не игравший в январе из-за коронавируса.
В воскресенье, 23 января, «ПСЖ» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках 22-го тура чемпионата Франции.
Le point médical 📌@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2022