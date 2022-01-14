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    «Милан» вырвал победу у «Дженоа» в 1/8 Кубка Италии

    Футбол Футбол Италии Кубок Италии Милан Дженоа
    В 1\8 Кубка Италии «Милан» на своём поле сыграл против «Дженоа». Матч завершился со счётом 3:1 после дополнительного времени.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    На 17-й минуте поединка Лео Остигард верно выбрал позицию и вогнал мяч в сетку, таким образом «Дженоа» вышли вперёд. «Милан» смог сравнять счёт только на 74-й минуте матча благодаря Оливье Жиру, который здорово пробил головой с близкого расстояния в левый верхний угол — 1:1.

    Футбол. Италия. Кубок
    Милан — Дженоа 3:1
    Голы: 0:1 Leo Oestigard (17'), 1:1 Оливье Жиру (74'), 2:1 Рафаэл Леау (102'), 3:1 Алексис Салемакерс (112') Милан: Мик Меньян, Пьер Калюлю, Фикайо Томори (Алессандро Флоренци, 24'), Маттео Габбиа, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Раде Крунич (Тьемуэ Бакайоко, 62'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 80'), Дэниел Мальдини (Браим Диас, 62'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 62'), Оливье Жиру (Emil Roback, 118') Дженоа: Калеб Экубан (Франческо Кассата, 71'), Фелипе Кайседо (Маттиа Дестро, 63'), Кельвин Йебоа (Горан Пандев, 87'), Филиппо Мелегони, Милан Бадель, Маноло Портанова (Паоло Гильоне, 106'), Сильван Хефти, Johan Vasquez, Зиньо Ванхёсден, Leo Oestigard (Маттья Бани, 111'), Адриан Шемпер Предупреждения: Милан Бадель (37'), Сандро Тонали (42'), Кельвин Йебоа (47'), Leo Oestigard (53'), Сильван Хефти (64'), Алексис Салемакерс (115')

    На 103-й минуте дополнительного времени Рафаэль Леау забил гол и вывел «Милан» вперёд. А на 112-й минуте окончательную точку в поединке поставил Алексис Салемакерс сделав счёт 3:1.

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