Смолов прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

Нападающий «Локомотива»утром 11 января прошел медосмотр для для перехода в московское сообщает Sport24.

Накануне в этом же месте обследовались остальные футболисты бело-голубых.

Ожидается, что сегодня же Смолов подпишет контракт с «Динамо», а завтра должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.

Смолов выступал за «Локомотив» с лета 2018 года, сыграв за это время 98 матчей и забив 29 голов. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 22 матча и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что у Смолова есть предложения из МЛС.