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    Смолов прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов утром 11 января прошел медосмотр для для перехода в московское «Динамо», сообщает Sport24.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Накануне в этом же месте обследовались остальные футболисты бело-голубых.

    Ожидается, что сегодня же Смолов подпишет контракт с «Динамо», а завтра должен вылететь с командой на первый сбор, который будет проходить до 21 января в Катаре.

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    • Смолов выступал за «Локомотив» с лета 2018 года, сыграв за это время 98 матчей и забив 29 голов. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 22 матча и забил семь мячей.

    Ранее сообщалось, что у Смолова есть предложения из МЛС.

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