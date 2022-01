Защитник «Арсенала» может перейти в «Марсель»

Защитник «Арсенала»может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Райан Тейлор.

Босниец может расторгнуть контракт с «канонирами», чтобы в январе на правах свободного агента перейти в «Марсель». Ранее сообщалось, что «Арсенал» не рассчитывает на защитника, поэтому готов его продать.

Just some extra info on Kolašinac. Understand likelihood is mutual termination of his Arsenal contract (now in final six months). Could then sign for Marseille on free transfer. #AFC