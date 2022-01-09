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    Спортивный директор «Ференцвароша» рассказал о переговорах с Черчесовым

    Футбол Ференцварош
    Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь раскрыл детали переговоров с главным тренером клуба Станиславом Черчесовым, сообщает Nemzeti Sport Online.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Во время переговоров мы убедились, что он понимает язык игроков, а также обладает профессиональным опытом и психологическими навыками, необходимыми для развития команды. Ему присущи последовательность, дисциплинированность, решительность и уверенность. Анализ наших бесед показал, что команда будет в надёжных руках. Было важно, как он смотрит на команду, и Черчесов показал нам свои идеи, которые соответствуют нашему видению.

    Наше попадание в еврокубки в последние годы сделало команду привлекательнее для тренеров. Это хорошая основа для того, чтобы профессионал прислушался к нашему предложению, но в итоге значение имеет будущее, а не прошлое. Суть в том, чего мы хотим достичь, каковы наши цели. Сообщалось, что Черчесовым интересовались даже на международном уровне. Тот факт, что нам удалось убедить тренера такого калибра, является подтверждением прогресса команды, достигнутого за последние годы», — сказал Хайналь.

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