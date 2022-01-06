Тухель рассказал о травмах Аспиликуэты и Хаверца

Главный тренер «Челси»после матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (2:0) высказался о травмированных игроках команды, сообщает пресс-служба команды.

«Обеспокоен травмами. Аспиликуэта говорит, что у него просто судороги и не было повреждения, это хорошие новости. Мы полностью доверяем ему и будем надеяться, что все обстоит именно так.

У Хаверца проблема с пальцем. У него перелом, это ужасно и он играл через боль. Он смог дотерпеть до перерыва, но затем нам пришлось сделать замену», — сказал Тухель.

«Челси» занимает вторую строчку турнирной таблицы АПЛ набрав 43 очка. «Тоттенхэм» расположился на 6-й строчке, в их активе 33 очка.