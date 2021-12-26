«Ман Сити» ведет переговоры по трансферу Холанна

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
«Ман Сити» потерпел неудачу в попытках подписать Харри Кейна и теперь переключился на Холанна, так как команде очень нужен центрфорвард.
«Горожане» получили отказ от дортмундской «Боруссии», однако летом 2022 года будет активен пункт отступных в контракте игрока. Его можно будет приобрести за 75 млн евро.
Сообщается, что клуб уже контактировал с окружением футболиста, чтобы понять, в какую сумму может обойтись трансфер.
В 16 матчах этого сезона Холанн забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.