«Ман Сити» ведет переговоры по трансферу Холанна

Руководство «Манчестер Сити» намерено подписать, сообщает Diario Sport. Так «горожане» стали главным конкурентом для «Барселоны» в борьбе за норвежца.

«Ман Сити» потерпел неудачу в попытках подписать Харри Кейна и теперь переключился на Холанна, так как команде очень нужен центрфорвард.

«Горожане» получили отказ от дортмундской «Боруссии», однако летом 2022 года будет активен пункт отступных в контракте игрока. Его можно будет приобрести за 75 млн евро.

Сообщается, что клуб уже контактировал с окружением футболиста, чтобы понять, в какую сумму может обойтись трансфер.

В 16 матчах этого сезона Холанн забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи.