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    Директор «Ференцвароша» о Черчесове: Это большая гордость

    Футбол Футбол России Сборная России Ференцварош
    Управляющий директор «Ференцвароша» Пал Орош прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерской команды, сообщает официальный сайт команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Это большая гордость для всего "Ференцвароша", что такой авторитет, как Станислав Черчесов, возглавил нашу мужскую команду. Цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Венгрии, а также вновь выйти в групповой этап на международной арене, желательно в Лиге чемпионов. Мы искали тренера, сможет приложить к команде жёсткую руку. Профессиональный опыт Черчесова неоспорим, его личность — гарантия дальнейшего развития.

    Мы знаем, с чего мы начинали одиннадцать лет назад, мы знаем, куда мы пришли, и какие возможности существуют в дальнейшем. Станислав — персонаж с профессиональными знаниями, с помощью которых мы можем реализовать свои цели. Сам Черчесов также был заинтересован в этом вызове. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотели бы занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе», — сказал Орош.

    Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год.

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