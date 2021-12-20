Директор «Ференцвароша» о Черчесове: Это большая гордость

Управляющий директор «Ференцвароша»прокомментировал назначениена пост главного тренера венгерской команды, сообщает официальный сайт команды.

«Это большая гордость для всего "Ференцвароша", что такой авторитет, как Станислав Черчесов, возглавил нашу мужскую команду. Цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат и Кубок Венгрии, а также вновь выйти в групповой этап на международной арене, желательно в Лиге чемпионов. Мы искали тренера, сможет приложить к команде жёсткую руку. Профессиональный опыт Черчесова неоспорим, его личность — гарантия дальнейшего развития.

Мы знаем, с чего мы начинали одиннадцать лет назад, мы знаем, куда мы пришли, и какие возможности существуют в дальнейшем. Станислав — персонаж с профессиональными знаниями, с помощью которых мы можем реализовать свои цели. Сам Черчесов также был заинтересован в этом вызове. Мы быстро договорились. С его помощью мы хотели бы занять доминирующее положение в центральноевропейском футболе», — сказал Орош.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год.