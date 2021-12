Гари Линекер потроллил «Лестер» после вылета клуба в Лигу конференций

Бывший нападающий сборной Англиипрокомментировал поражение «Лестера» от «Наполи» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«С детства мечтал, чтобы "Лестер" выиграл Лигу конференций. Команда стала на шаг ближе к этому», — написал Линекер в своем Twitter.

Since I was a small boy I’ve dreamed of @LCFC winning the Europa Conference League. It’s a step closer after tonight. 😏