«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Лаймер выполнил прекрасную передачу на ход Собослаи от центра поля, Доминик оторвался от де Брёйне, убежал в сторону от Стоунза и в штрафной «Сити», уйдя в сторону от Стеффена, покатил мяч в пустые ворота.
На 71-й минуте немцы удвоили преимущество. Форсберг прошёл к штрафной чуть левее центра и покатил мяч направо, где Андре Силва быстро обработал мяч и резким ударом поразил правый нижний угол ворот «Ман Сити».
Спустя пять минут манчестерский клуб отыграл один мяч. Зинченко слева навесил к дальней штанге, где Марез с близкого расстояния головой отправил мяч в угол ворот «Лейпцига».
На 83-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве. Пошёл Кайл Уокер в подкат сзади, заехав Силве по ногам, и абсолютно заслуженно был удалён с поля прямой красной карточкой.
Благодаря этой победе «Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место в группе А. «Манчестер» еще в предыдущем туре гарантировал себе первую строчку таблицы.
Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 12 очков, 2. «ПСЖ» — 11, 3. «Лейпциг» — 7, 4. «Брюгге» — 4.