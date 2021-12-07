«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: счет матча 2:1, обзор голов

Немецкийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Лаймер выполнил прекрасную передачу на ход Собослаи от центра поля, Доминик оторвался от де Брёйне, убежал в сторону от Стоунза и в штрафной «Сити», уйдя в сторону от Стеффена, покатил мяч в пустые ворота.

На 71-й минуте немцы удвоили преимущество. Форсберг прошёл к штрафной чуть левее центра и покатил мяч направо, где Андре Силва быстро обработал мяч и резким ударом поразил правый нижний угол ворот «Ман Сити».

Спустя пять минут манчестерский клуб отыграл один мяч. Зинченко слева навесил к дальней штанге, где Марез с близкого расстояния головой отправил мяч в угол ворот «Лейпцига».

На 83-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве. Пошёл Кайл Уокер в подкат сзади, заехав Силве по ногам, и абсолютно заслуженно был удалён с поля прямой красной карточкой.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A РБ Лейпциг — Манчестер Сити 2:1 Голы: 1:0 Доминик Собослаи (24'), 2:0 Андре Силва (71'), 2:1 Рияд Марез (76') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс, 79'), Лукас Клостерман (Мохамед Симакан, 46'), Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Конрад Лаймер (Тайлер Адамс, 63'), Кевин Кампль, Кристофер Нкунку, Эмиль Форсберг (Брайан Бробби, 79'), Доминик Собослаи, Андре Силва (Илаш Мориба, 86') Манчестер Сити: Филип Фоден (Рахим Стерлинг, 46'), Джек Грилиш, Рияд Марез, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Кевин Де Брёйне (C.Palmer, 87'), Александр Зинченко, Натан Аке (Рубен Диаш, 87'), Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Закари Стеффен Предупреждения: Кевин Кампль (14'), Кевин Де Брёйне (30'), Джон Стоунс (81'), Тайлер Адамс (90 + 1') Удаление: Кайл Уолкер (82')

Благодаря этой победе «Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место в группе А. «Манчестер» еще в предыдущем туре гарантировал себе первую строчку таблицы.

Группа А: 1. «Манчестер Сити» — 12 очков, 2. «ПСЖ» — 11, 3. «Лейпциг» — 7, 4. «Брюгге» — 4.