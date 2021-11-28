«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Илкай Гюндоган на дальней штанге перевёл мяч в сетку после прострела Мареза с фланга.

На 90-й минуте разыграли хозяева угловой удар. Гюндоган слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч на Фернандиньо в центр, а тот с линии штрафной площади точно пробил в левый угол.

Гости отыграли один мяч в компенсированное время. Мануэль Лансини слева с разворота с восемнадцати метров точно пробил в ближнюю «девятку» — мяч от штанги влетел в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1 Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (33'), 2:0 Фернандиньо (90') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Рахим Стерлинг (Фернандиньо, 87') Вест Хэм: Майкл Антонио, Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 59'), Пабло Форнальс, Артур Масуаку (Джаррод Боуэн, 74'), Деклан Райс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон, Аарон Крессвел (Владимир Цоуфаль, 61'), Курт Зума, Крэйг Доусон, Лукаш Фабиански Предупреждения: Эмерик Лапорт (29'), Жоау Канселу (61')

Команда Хосепа Гвардиолы, набрала 29 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. «Вест Хэм» располагается на четвертой строчке. У лондонского клуба 23 очка.

1 декабря «Манчестер Сити» проведет гостевую встречу с «Астон Виллой», а «Вест Хэм» примет «Брайтон»

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В другом матче 13-го тура АПЛ «Лестер Сити» на своем поле обыграл «Уотфорд» — 4:2.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон. На 30-й минуте нападающий гостей Джошуа Кинг сравнял счёт с пенальти.

Через четыре минуты Джейми Варди вновь вывел «Лестер», забив гол с передачи Мэддисона. На 42-й минуте Варди оформил дубль после еще одного ассиста Мэддисона.

На 61-й минуте нападающий «Уотфорда» Эммануэль Деннис сократил отставание гостей в счёте, но семь минут спустя форвард «Лестера» Адемола Лукман установил окончательный счёт встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Уотфорд 4:2 Голы: 1:0 Джеймс Мэддисон (16'), 1:1 Джошуа Кинг (пенальти) (30'), 2:1 Джейми Варди (34'), 3:1 Джейми Варди (42'), 3:2 Эммануэль Деннис (61'), 4:2 Адемола Лукман (68') Лестер: Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань, Джонни Эванс, Чаглар Сёюнджю, Люк Томас, Бубакари Сумаре, Вильфред Ндиди, Адемола Лукман (Марк Олбрайтон, 75'), Джеймс Мэддисон (Kiernan Dewsbury-Hall, 88'), Харви Льюис Барнс, Джейми Варди Уотфорд: Джошуа Кинг, Эммануэль Деннис (Эшли Флетчер, 71'), Мусса Сиссоко, Том Клеверли (Озан Туфан, 46'), Хуан Эрнандес, Имран Луза (Жоао Педро, 46'), Адам Масина, Виллиам Трост-Эконг, Крэйг Кэткарт, Кико, Даниэль Бахман

«Лестер» с 18 очками идет на 9-м месте в таблице АПЛ, а «Уотфорд» на 16-м месте с 13 очками.

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Еще в одном матче отчетного тура «Брентфорд» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 1:0.

На 23-й минуте в ворота «ирисок» был назначен пенальти. От левого углового флажка игрок «Брентфорда» закрутил мяч прямо в ворота, но Пикфорд рукой отбил мяч. После этого Таунсенд ногой ударил Ониику в лицо ногой, пытаясь сыграть на вынос.

Одиннадцатиметровый реализовал Айван Тони, без разбега послав мяч низом в левый угол. Пикфорд не угадал.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Эвертон 1:0 Гол: 1:0 Айван Тони (пенальти) (24') Брентфорд: Альваро Фернандес, Charlie Goode, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Серхи Канос (Йоан Висса, 87'), Фрэнк Аниика, Кристиан Нергор (Shandon Baptiste, 70'), Витали Янельт, Рико Генри (Mads Roerslev, 77'), Айван Тони, Брайан Мбемо Эвертон: Хосе Саломон Рондон, Алекс Айуоби, Энтони Гордон, Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд (Демарай Грей, 70'), Лука Динь, Майкл Кин, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Эндрос Таунсенд (38'), Фрэнк Аниика (43'), Серхи Канос (51'), Понтус Янссон (66'), Хосе Саломон Рондон (66'), Бен Годфри (80'), Брайан Мбемо (90 + 2')

«Брентфорд» набрал 16 очков в 13 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (15) располагается на 14-м месте.