«Байер» установил рекорд в Лиге Европы

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европына своем поле победилсо счетом 3:2.

Таким образом, «аптекари» не проигрывают во всех 15 домашних матчах группового турнира Лиги Европы, сообщает Opta.

Команда из Леверкузена установила рекорд турнира по этому показателю.

15 — Bayer 04 Leverkusen have not lost any of their 15 #UEL home matches in the group stages — no other team has played so many home games in the Europa League group stages without ever losing. Home. #B04CEL pic.twitter.com/52g20U1a2J