Пиоли: Полагаю, что «Милан» находится на верном пути

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).

«Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу. У нас есть класс и характер.

Полагаю, мы на верном пути. Сегодня команда показала, что прогрессирует», — цитирует Пиоли официальный сайт УЕФА.

После этой победы итальянцы вышли на третье место в группе D. Они сравнялись с «Атлетико» по количеству набранных очков, однако идут выше за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Победителем группы досрочно стал «Ливерпуль» (15), который выиграл все пять матчей. Португальский «Порту» идет на втором месте (5).