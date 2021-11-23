ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 16-22 ноября
  • 11:20
    • Марадону похоронили без сердца из-за опасений, что его выкрадут
  • 10:26
    • СМИ: Киммих может покинуть «Баварию» из-за ситуации с вакцинацией
  • 00:52
    • «Райо Вальекано» прервал безвыгрышную серию, одолев «Мальорку»
  • 22:02
    • «Йокерит» разгромил «Спартак», забросив 6 шайб
  • 20:32
    • ФИФА объявила кандидатов на получение премии лучшему игроку года
    Все новости спорта

    Семин: «Мальме» представляет угрозу для «Зенита»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Зенит Мальмё Лига чемпионов
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы в гостевом матче Лиги чемпионов против «Мальме».

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Наша команда тоже выйдет на эту игру как на последний бой, все в равных условиях.

    "Мальме" представляет угрозу для "Зенита". Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как вы думаете, "Буде-Глимт" представлял угрозу для "Ромы"? Конечно, результат в обоих матчах мы знаем. Так что здесь легких соперников не бывает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

  • Крыцюк и Азмун не сыграют против «Мальме»
  • Читайте по теме

    • Матч «Мальме» — «Зенит» пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Мальме» — «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» лишить «Мальме» шансов на еврокубковую весну?
  • «Мальме» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Ответит ли «Челси» «Ювентусу» за поражение в первом круге?
  • «Челси» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Ждет ли «Динамо» еще одно крупное поражение от «Баварии»?
  • «Динамо» К — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо К — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры