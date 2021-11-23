Семин: «Мальме» представляет угрозу для «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива»считает, что умогут возникнуть проблемы в гостевом матче Лиги чемпионов против

«Наша команда тоже выйдет на эту игру как на последний бой, все в равных условиях.

"Мальме" представляет угрозу для "Зенита". Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как вы думаете, "Буде-Глимт" представлял угрозу для "Ромы"? Конечно, результат в обоих матчах мы знаем. Так что здесь легких соперников не бывает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Матч «Мальме» — «Зенит» пройдет 23 ноября, начало — в 23:00 мск.

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