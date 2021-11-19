ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиПоследователь Гвардиолы. Что Хави привнесет в «Барселону»?
  • 11:53
    • Испанские СМИ назвали зарплату Дани Алвеса в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Орлов: У Зобнина зарплата более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной?

    Футбол Спартак Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату.

    Роман Зобнин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Зобнин

    Сообщалось, что Зобнин будет получать два миллиона евро за сезон. Ранее некоторые СМИ писали о том, что по новому контракту оклад футболиста составляет чуть более трех миллионов евро.

    «Мы никак не можем отменить лимит. Все тренеры говорят: "Отмените лимит!" С 2009 года он у нас. Он ничего не дает. Но руководство страны, министры говорят: "Нет, надо оставить квоту для наших ребят". Ну вот они и оставляют квоту для наших ребят.

    У Зобнина зарплата более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про "Спартак" не говорю. Какая польза? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит. И такая зарплата на Западе — редкость. У Модрича, кажется, 4 миллиона, а он игрок суперкласса, играет в сборной Хорватии.

  • Карпин капитулировал. Сборной нужен (срочно!) новый тренер
  • Впрочем, есть подозрение, что Валерий Карпин и не планирует оставаться в национальной команде
  • 16/11/2021

    • Мы на берегу должны все организационные проблемы решить до выхода на футбольное поле. Помню, при том же Дюкове "Зенит" процветал. И сейчас продолжает — "Зенит"-то в чемпионате страны все время на первых ролях. И в сборной вон сколько игроков у "Зенита".

    И он сам, опираясь на мнение тренеров, говорил: "Да, надо отказаться от лимита". Общественное дело, футбол — это не просто так. Но надо слушать профессионалов», — сказал Орлов в «Эха Москвы в Петербурге».

    Действующее соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано еще на три года.

    Напомним, Зобнин получил травму в недавнем матче сборной России против Хорватии (0:1) и выбыл на три недели.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли Кержаков очки из Петербурга?
  • «Зенит» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сколько голов «Бавария» забьет «Аугсбургу»?
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Магнитка» прервет беспроигрышную серию «Авангарда»?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 19 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Зенит — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры