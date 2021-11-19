Орлов: У Зобнина зарплата более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной?

Известный комментаторпрокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака»попросил руководство клуба уменьшить ему зарплату.

Сообщалось, что Зобнин будет получать два миллиона евро за сезон. Ранее некоторые СМИ писали о том, что по новому контракту оклад футболиста составляет чуть более трех миллионов евро.

«Мы никак не можем отменить лимит. Все тренеры говорят: "Отмените лимит!" С 2009 года он у нас. Он ничего не дает. Но руководство страны, министры говорят: "Нет, надо оставить квоту для наших ребят". Ну вот они и оставляют квоту для наших ребят.

У Зобнина зарплата более 3 миллионов в год. А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про "Спартак" не говорю. Какая польза? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит. И такая зарплата на Западе — редкость. У Модрича, кажется, 4 миллиона, а он игрок суперкласса, играет в сборной Хорватии.

Мы на берегу должны все организационные проблемы решить до выхода на футбольное поле. Помню, при том же Дюкове "Зенит" процветал. И сейчас продолжает — "Зенит"-то в чемпионате страны все время на первых ролях. И в сборной вон сколько игроков у "Зенита".

И он сам, опираясь на мнение тренеров, говорил: "Да, надо отказаться от лимита". Общественное дело, футбол — это не просто так. Но надо слушать профессионалов», — сказал Орлов в «Эха Москвы в Петербурге».

Действующее соглашение Зобнина со «Спартаком» рассчитано еще на три года.

Напомним, Зобнин получил травму в недавнем матче сборной России против Хорватии (0:1) и выбыл на три недели.