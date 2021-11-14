Юранович: Судьба вознаградила нас после стольких упущенных моментов

Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.
«Заслуженная победа. Я считаю, что мы показывали отличный футбол в течение 90 минут при очень сложных условиях.
Мы сделали все возможное перед нашими преданными болельщиками. Надеюсь, им понравилось.
В раздевалке все было позитивно. Мы знали, что забьем гол. Наконец, судьба вознаградила нас после стольких упущенных моментов.
Мы заслуженно едем в Катар. Хорватия прибавляет от игры к игре, так что на чемпионате мира будет классно», — цитирует Юрановича Sport24.