Юранович: Судьба вознаградила нас после стольких упущенных моментов

Защитник сборной Хорватииподвел итоги отборочного матча чемпионата мира-2022 против команды России.

Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

«Заслуженная победа. Я считаю, что мы показывали отличный футбол в течение 90 минут при очень сложных условиях.

Мы сделали все возможное перед нашими преданными болельщиками. Надеюсь, им понравилось.

В раздевалке все было позитивно. Мы знали, что забьем гол. Наконец, судьба вознаградила нас после стольких упущенных моментов.

Мы заслуженно едем в Катар. Хорватия прибавляет от игры к игре, так что на чемпионате мира будет классно», — цитирует Юрановича Sport24.