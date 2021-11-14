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    Юранович: Судьба вознаградила нас после стольких упущенных моментов

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    Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович подвел итоги отборочного матча чемпионата мира-2022 против команды России.

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    Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

    «Заслуженная победа. Я считаю, что мы показывали отличный футбол в течение 90 минут при очень сложных условиях.

    Мы сделали все возможное перед нашими преданными болельщиками. Надеюсь, им понравилось.

    В раздевалке все было позитивно. Мы знали, что забьем гол. Наконец, судьба вознаградила нас после стольких упущенных моментов.

    Мы заслуженно едем в Катар. Хорватия прибавляет от игры к игре, так что на чемпионате мира будет классно», — цитирует Юрановича Sport24.

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