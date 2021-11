Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио»

Нападающий «Лацио»отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (2:2).

По информации OptaPaolo, для 31-летнего форварда это был 160 забитый мяч в составе римлян. Благодаря этому он обошел Сильвио Пиолу и стал рекордсменом по числу забитых голов за итальянскую команду.

Также отметим, что для Иммобиле это была 233 игра, а у Пиолу было 243 матча и 159 голов.

160 — Ciro #Immobile (160) has scored more goals than any other Lazio's player in all competitions (Silvio Piola 159). Eagle.#MarseilleLazio #UEL pic.twitter.com/u99vvWeukJ