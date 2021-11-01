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    Источник: Месси не сыграет с «РБ Лейпциг»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», сообщил французский журналист Сабер Дефарж.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинец был заменен в качестве меры предосторожности в перерыве встречи 12-го тура Лиги 1 против «Лилля» (2:1) 29 октября. Также сообщалось, что у Месси небольшая проблема с коленом.

    34-летний игрок пропустил тренировку в общей группе парижан 1 ноября, он тренировался по индивидуальной программе.

    В Лиге чемпионов за парижскую команду 34-летний Месси провел три матча, в которых отметился тремя голами.

    Матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 3 ноября в Германии, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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