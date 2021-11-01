Источник: Месси не сыграет с «РБ Лейпциг»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов против, сообщил французский журналист Сабер Дефарж.

Аргентинец был заменен в качестве меры предосторожности в перерыве встречи 12-го тура Лиги 1 против «Лилля» (2:1) 29 октября. Также сообщалось, что у Месси небольшая проблема с коленом.

34-летний игрок пропустил тренировку в общей группе парижан 1 ноября, он тренировался по индивидуальной программе.

В Лиге чемпионов за парижскую команду 34-летний Месси провел три матча, в которых отметился тремя голами.

Матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» состоится 3 ноября в Германии, начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.