«Реал» — «Осасуна»: счет матча 0:0

Ноль ударов в створ. «Локомотив» усложнил себе жизнь, проиграв «Галатасараю»

Московский «Локомотив» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1 от турецкого «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было