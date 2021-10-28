«Реал» — «Осасуна»: счет матча 0:0

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Матч на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде завершился без забитых мячей.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Осасуна 0:0
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 69'), Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди (Марсело, 69'), Эдуардо Камавинжа (Родриго, 46'), Каземиро, Тони Кроос, Марко Асенсио (Эден Азар, 69'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор Осасуна: Энрике Гарсия (Barbero, 89'), Эсекьель Авила (Рубен Гарсия, 67'), Хави Мартинес (Дарко Брашанац, 67'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Ойер Оласабаль, 90'), Мануэль Санчес, Хуан Крус, Давид Гарсия, Гарсия Унай Лугеа, Начо Видаль, Серхио Эррера Предупреждения: Гарсия Унай Лугеа (15'), Эдуардо Камавинжа (28')
После этой игры мадридский клуб имеет в активе 21 очко и возглавил турнирную таблицу Примеры, обойдя «Севилью» по дополнительным показателям.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Осасуна» находится на шестой строчке (19 очков).