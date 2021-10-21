ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Лестер»Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Зенита» в матче Лиги чемпионов
  • 19:25
    • Покер Дака принес «Лестеру» волевую победу над «Спартаком»
  • 00:01
    • «Бавария» забила 4 мяча в ворота «Бенфики»
  • 23:55
    • «Челси» разгромил «Мальмё», Жоржиньо оформил дубль
  • 23:54
    • МЮ победил «Аталанту», отыгравшись с 0:2
    Все новости спорта

    Ракицкий прокомментировал поражение от «Ювентуса»

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Зенит Футбол Италии Ювентус Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий посетовал на недостаток реализации в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

    Ярослав Ракицкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Ракицкий

    «Концентрация была, все у нас было. Мы не боялись играть, а некоторое время даже доминировали над "Ювентусом". Были моменты, были эпизоды, но не забили. У "Ювентуса" во втором тайме был один полумомент — они забили. Это футбол. Сама игра была хорошая, динамичная. Никто не отбивался. Содержательная игра.

    Для нас сегодня был большой праздник. Мы бьемся в чемпионате, чтобы играть в таких матчах. Хотели показать болельщикам, что мы можем играть в красивый футбол. Но надо забивать голы. Моменты у нас были», — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» выиграть у «Галатасарая»?
  • «Локомотив» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тоттенхэм» не сможет выиграть у «Витесса»?
  • «Витесс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Карабах» с «Кайратом» огорчат друг друга?
  • «Карабах» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Карабах — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Флорида — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры