Ракицкий прокомментировал поражение от «Ювентуса»

Защитник «Зенита»посетовал на недостаток реализации в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

«Концентрация была, все у нас было. Мы не боялись играть, а некоторое время даже доминировали над "Ювентусом". Были моменты, были эпизоды, но не забили. У "Ювентуса" во втором тайме был один полумомент — они забили. Это футбол. Сама игра была хорошая, динамичная. Никто не отбивался. Содержательная игра.

Для нас сегодня был большой праздник. Мы бьемся в чемпионате, чтобы играть в таких матчах. Хотели показать болельщикам, что мы можем играть в красивый футбол. Но надо забивать голы. Моменты у нас были», — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».