Газинский и Вандерсон больше не сыграют за «Краснодар» в этом году

По словам белорусского специалиста полузащитник Юрий Газинский и нападающий Вандерсон в этом году больше не сыграют.
«Думаю, Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу.
У Чернова неприятная ситуация. Он с нами тренируется, находится в хорошей физической форме, но врачи пока не позволяют ему играть.
Я являюсь сторонником того, чтобы готовить к матчу обойму имеющихся игроков. Не думать, кто остался, когда подойдут следующие футболисты, тем более им нужно набирать форму.
Вандерсон у нас не заявлен, мы сможем использовать его после открытия трансферного окна, то есть после Нового года.
Что касается Газинского, боюсь, что мы его тоже не увидим в этом году», — приводит слова Гончаренко ТАСС.
«Краснодар» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.