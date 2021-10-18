Газинский и Вандерсон больше не сыграют за «Краснодар» в этом году

Главный тренер «Краснодара»рассказал о кадровой ситуации в команде после матча 11-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

По словам белорусского специалиста полузащитник Юрий Газинский и нападающий Вандерсон в этом году больше не сыграют.

«Думаю, Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу.

У Чернова неприятная ситуация. Он с нами тренируется, находится в хорошей физической форме, но врачи пока не позволяют ему играть.

Я являюсь сторонником того, чтобы готовить к матчу обойму имеющихся игроков. Не думать, кто остался, когда подойдут следующие футболисты, тем более им нужно набирать форму.

Вандерсон у нас не заявлен, мы сможем использовать его после открытия трансферного окна, то есть после Нового года.

Что касается Газинского, боюсь, что мы его тоже не увидим в этом году», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

«Краснодар» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.