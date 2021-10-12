ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Словения — РоссияСтыки гарантированы. Победа в Мариборе вывела Россию в лидеры группы
  • 12:54
    • Точилин покинул пост главного тренера «Кубани»
  • 12:45
    • Российских болельщиков избили после матча со Словенией
  • 11:35
    • Головин возобновил тренировки по индивидуальной программе
  • 11:04
    • Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией
  • 08:50
    • Медведев обыграл Краиновича и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Защитник «Динамо» Варела: Россия более развита, чем Дания

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Защитник «Динамо» Гильермо Варела сравнил жизнь в России, Англии и Дании.

    Гильермо Варела
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Варела

    Варела ранее выступал за «Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед».

    «Россия более развита, чем Дания. Мне тут нравится больше. В плане футбольной инфраструктуры в России лучше, а в Дании круче с точки зрения климата. В Манчестере жизнь была скучная. Но там клуб решает все вопросы. Игроку не за что переживать. Нужно только играть в футбол. Ты приехал в Англию, тебе сразу телефон, симку, машина стоит, есть квартира. У меня первая машина в Манчестере была "Шевроле Каптива". А самая первая моя машина — "Пежо 307".

    Правостороннее движение — это очень сложно. Я не выезжал на встречку, но отец — да. На кольцевой дороге. Машины шли в одну сторону, а он в другую. После аварии родителей, из-за которой мама осталась в кресле, у отца был небольшой страх. Хотя это и не страх, а скорее неуверенность. У меня самого ничего такого нет в плане вождения. Езжу спокойно.

    Я же, кстати, чемпион Англии по юношам. Там я почувствовал жесткую британскую манеру. Это атлетичный футбол: нужно быть крепким, посещать тренажерный зал. Плюс быстрый футбол. Вот в Испании больше техники и тактики. В России тоже много контакта, но при этом игра быстрая и динамичная. Есть матчи, когда нужно очень много бегать. У меня рекорд в России — 12 км за матч.

    Моя жизнь напоминает поиски. Я ищу спокойствие и благополучие, но не финансовое. Просто хочется чувствовать себя как дома, в своей тарелке. Приехал в Россию и понял, что нахожусь дома. Меня хорошо приняли.

    Я играл в Уругвае, Англии, Испании, Германии, Дании, сейчас — в России. Если расставлять чемпионаты от самого сильного до самого слабого, то на первом месте — Англия, потом Испания, Германия, Россия четвертая, Дания — пятая, Уругвай на шестом месте. У меня на родине проблемы со стадионами, инфраструктурой, уровень игры ниже, но талантов очень много. Но условия… Поля плохие, денег мало, бедность, нет возможности играть, поэтому многие и уезжают в Европу», — приводит слова Варелы Eurosport.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить Венгрии больше двух мячей?
  • Англия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранят ли россияне ворота «сухими» в матче с Литвой?
  • Литва U21 — Россия U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Останется ли Финляндия на четвертом месте в группе?
  • Казахстан — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.20
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Англия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Литва U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Дания — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры