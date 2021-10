Артета — лучший тренер сентября в АПЛ

из лондонскогопризнан лучшим тренером английской Премьер-лиги в сентябре, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце «Арсенал» одержал три победы, благодаря чему существенно улучшил свое турнирное положение. В августе «канониры» занимали последнее место.

В сентябре «Арсенал» обыграл «Норвич» (1:0), «Бернли» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:1).

💪 3 wins

⚽️ 5 goals

⛔️ 2 clean sheets

👔 Mikel Arteta is the @BarclaysFooty Manager of the Month #PLAwards pic.twitter.com/PY1Bt0zHp7