Старридж подписал контракт с австралийским клубом

Бывший форвард «Ливерпуля»подписал контракт с «Перт Глори», сообщает пресс-служба австралийской команды.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

ST-UUU-RRR-III-DGE!

Perth Glory is very proud to announce the signing of the one and only, @DanielSturridge.

Welcome to the Glory family, Daniel!@aleaguemen @InceptionVideo @MacronSports @bhp @nicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/W03S5kwrbg