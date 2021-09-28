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    Чолак выделил в «Зените» Ловрена, Дзюбу и Ракицкого

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    Хорватский нападающий «Мальме» Антонио Чолак поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Антонио Чолак
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    Антонио Чолак

    «Мы играем против лидера России, это будет матч Лиги чемпионов. Для себя лично я отмечаю Ловрена — он мой друг, я всегда смотрю матчи с его участием. "Зенит" — очень качественная команда впереди, у них есть Дзюба, несколько бразильских футболистов. Конечно, Ловрен и Ракицкий сзади — против них сложно играть. Но мы посмотрим, что у нас получится и постараемся воспользоваться ошибками соперника.

    В России высокий уровень футбола. Завтра встретятся два чемпиона своих стран, это будет встреча на высочайшем уровне, здесь нет легких игр, и мы должны выступить на максимуме, сыграть сильно индивидуально, выложиться на высочайшем уровне, допустить минимум ошибок. Если мы сыграем храбро, если нам удастся продемонстрировать свой футбол, то сможем достичь успеха.

    Готов ли к дуэли с Ловреном? Во-первых, я очень рад, что Деян снова здоров. Знаю, что он пропустил пару игр. Когда мы встречаемся в сборной, то шутим насчет наших игр. Нам будет сложно в этой группе, каждая игра здесь — непростая. В первую очередь я стараюсь сыграть как можно лучше. Друзей на поле нет, но после матча мы с Деяном поговорим и обнимемся. Надеяться будем на лучшее — на нашу победу.

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    • Моя позиция подразумевает, что я не всегда могу совершать много касаний мяча. Я стараюсь играть в свой футбол, делать все для команды, бороться за каждый мяч. Порой для гола хватает одного касания. Иногда ты проводишь на поле не 90 минут, но такова моя судьба, я стараюсь отдавать на поле всего себя. Все, кто со мной знакомы, знают, что я выкладываюсь на поле на сто процентов, стараюсь играть умно, отдать все. И я думаю, что завтра все мы отдадим все, что у нас есть.

    В игре против "Ювентуса" мы показали себя не очень здорово. Нам есть, чему учиться. Соперник сыграл здорово, воспользовался нашими ошибками. Мы не возлагаем на себя никакого дополнительного давления, мы должны сфокусироваться на самих себе, показать все, что можем — и тогда у нас есть шанс получить завтра хороший результат. Никакого давления мы не ощущаем; мы играем на высшем уровне, мы можем наслаждаться этим и брать очки», — приводит слова Чолака официальный сайт «Зенита».

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