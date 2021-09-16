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    Руй Витория: «Спартаку» надо реабилитироваться в матче с ЦСКА

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался по поводу предстоящего матча с ЦСКА в чемпионате РПЛ.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    В среду «Спартак» проиграл польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

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    • «Мы готовили команду к графику с двумя играми в неделю. В прошлом сезоне график был не таким плотным. Если мы хотим показать наш класс, должны быть к этому готовы.

    Стоит говорить не о физике, а об общей выносливости. Нам необходимо за несколько дней подготовиться к важной игре. Нужно еще и провести мобилизацию в головах, что мы играем два матча в неделю.

    В понедельник игра, надо прийти в себя и реабилитироваться», — приводит слова португальского специалиста «Спорт-Экспресс».

    Матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 20 сентября, начало — в 19:30 мск.

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