Главный тренер «Шерифа»: Из-за лимита в России футболистов тянут за уши

Главный тренер «Шерифа»поделился мнением о лимите на легионеров, отметив, что в России и Белоруссии местных футболистов тянут за уши.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Юрий Вернидуб Фото: twitter.com/FotclubSheriff

В 1-ми туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.

«Лимит — от него есть вред. Будут говорить: надо быть патриотом. Но в Украине лимит мягкий, всего 4 украинца. Поэтому "Шахтер" и "Динамо" участвуют в ЛЧ.

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В России, как и в Белоруссии, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают: все равно найдут работу. Им выставляют огромные деньги. А когда выходят на поле, не дорабатывают.

У нас в "Шерифе" легионеры. Но все молоды, живут футболом, по-хорошему голодны им. Понимают: с каждым днем должны повышать свой уровень, зарабатывать, а не получать деньги. Делать движение вверх по карьере.

У нас почти нет футболистов старше 30 лет, много 19-20, 22-23, максимум 27. Был [31-летний] Луваннор, но он заставил меня заплакать [когда уходил]», — передает слова Вернидуба Sport24.