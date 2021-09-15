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    Главный тренер «Шерифа»: Из-за лимита в России футболистов тянут за уши

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    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился мнением о лимите на легионеров, отметив, что в России и Белоруссии местных футболистов тянут за уши.

    Юрий Вернидуб
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    Юрий Вернидуб

    В 1-ми туре группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» обыграл донецкий «Шахтер» со счетом 2:0.

    «Лимит — от него есть вред. Будут говорить: надо быть патриотом. Но в Украине лимит мягкий, всего 4 украинца. Поэтому "Шахтер" и "Динамо" участвуют в ЛЧ.

    "Шахтер" выходил из группы. Посмотрите, сколько бразильцев в "Шахтере" и сколько игроков продано в "Баварию", "Ман Сити"…

    В России, как и в Белоруссии, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают: все равно найдут работу. Им выставляют огромные деньги. А когда выходят на поле, не дорабатывают.

    У нас в "Шерифе" легионеры. Но все молоды, живут футболом, по-хорошему голодны им. Понимают: с каждым днем должны повышать свой уровень, зарабатывать, а не получать деньги. Делать движение вверх по карьере.

    У нас почти нет футболистов старше 30 лет, много 19-20, 22-23, максимум 27. Был [31-летний] Луваннор, но он заставил меня заплакать [когда уходил]», — передает слова Вернидуба Sport24.

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