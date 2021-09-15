Сампаоли считает, что «Локомотив» трудный соперник

Наставник «Марселя»прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом» в первом туре групповой стадии Лиги Европы.

«Нам будет нелегко показывать высокие результаты в чемпионате и Лиге Европы одновременно, учитывая плотный график и не слишком большую скамейку.

Мы должны наилучшим образом представить наш клуб на еврокубковой арене. Мы будем играть каждые три дня. Будет нелегко поддерживать один уровень, придется применять ротацию. Соперник трудный. Но мы хотим, чтобы "Марсель" вел игру в каждом матче.

Я считаю, что Лига Европы — очень важный турнир. Мы будем играть против команд, отличных от тех, с которыми мы привыкли встречаться. Это важно для нашей новой команды, если мы хотим продолжать совершенствоваться. Мы будем делать все возможное, чтобы выйти в плей-офф», — приводит слова Сампаоли RMC Sport.

Напомним, что «Локомотив» встретится с «Марселем» 16 сентября . Игра состоится в Москве в 19:45 мск.

На сайте LiveSport.Ru есть прогноз на эту встречу. Посмотреть его можно по ссылке.