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    В «Спартаке» подвели итоги летней трансферной кампании

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Рую не купили Вандерсона, которого он якобы просил? Бред. Хорошо помню разговор с Поповым на тему Вандерсона. Нам тогда отказались продавать первых двух игроков из шорт-листа, который готовили полгода. Я спросил у Димы: а как так получилось? Это же твой список. Он ответил: невероятно, но снаряд дважды попал в ту же воронку. Тогда я сказал: покупай Вандерсона, он как раз шел третьим номером. Попов ответил: по Вандерсону у нас с тренером появились сомнения. После чего предложил кандидатуру Монтиэля. Ну а что было дальше, вы сами знаете.

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    • В итоге мы провели сложную кампанию в отсутствие спортивного директора, ушедшего в разгар этой кампании.

    Продлили контракты с лидерами, приложили массу усилий чтобы удержать Жиго, трудоустроили Педро Рошу, Урунова и Крала, укрепили линию обороны бельгийцем Кофрие, которого можно использовать на разных позициях — при том что, опять же, сохранили Жиго. В общем истории, что кто-то специально не купил игрока под Руя, просто-напросто высосаны из пальца», — приводит слова Мележикова Sport24.

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