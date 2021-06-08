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    Газизов подал в суд на «Спартак»

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    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на клуб, сообщает «Р-Спорт».

    Леонид Федун и Шамиль Газизов
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    Леонид Федун и Шамиль Газизов

    По данным источника, Газизов требует взыскать задолженность по выходному пособию, проценты, а также компенсировать ему моральный вред.

    Иск подан 4 мая в Октябрьский районный суд города Уфы. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а потом отложено на 11 июня.

    Свои требования функционер основывает на дополнительном соглашении к трудовому договору, согласно которому ему выплачивается выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей.

    Также Газизов указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.

    При этом «Спартак» просит приостановить производство по иску до рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы.

    В марте текущего «Капитальные активы», которым принадлежит 22 процента акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

    Заседание по этому делу было отложено на 29 июня.

    Газизов в декабре 2020 года покинул пост генерального директора московского «Спартака», который он занимал с июля прошлого года.

    До перехода в столичный клуб функционер занимал аналогичную должность в «Уфе». В марте текущего года он снова вернулся в башкирский клуб.

    «Спартак» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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