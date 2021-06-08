Газизов подал в суд на «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака»подал в суд на клуб, сообщает «Р-Спорт»

По данным источника, Газизов требует взыскать задолженность по выходному пособию, проценты, а также компенсировать ему моральный вред.

Иск подан 4 мая в Октябрьский районный суд города Уфы. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а потом отложено на 11 июня.

Свои требования функционер основывает на дополнительном соглашении к трудовому договору, согласно которому ему выплачивается выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей.

Также Газизов указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.

При этом «Спартак» просит приостановить производство по иску до рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы.

В марте текущего «Капитальные активы», которым принадлежит 22 процента акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Заседание по этому делу было отложено на 29 июня.

Газизов в декабре 2020 года покинул пост генерального директора московского «Спартака», который он занимал с июля прошлого года.

До перехода в столичный клуб функционер занимал аналогичную должность в «Уфе». В марте текущего года он снова вернулся в башкирский клуб.

«Спартак» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.