Официально: Спаллетти возглавил «Наполи»

на своем официальном сайте объявил о назначенииновым главным тренером клуба.

Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести команду в Лигу чемпионов. Гаттузо уже возглавил «Фиорентину».

Подробности контракта не разглашаются. Ранее появилась информация, что 62-летний специалист подпишет с неаполитанцами соглашение на два года.

Напомним, последним местом работы Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Ранее итальянский тренер работал в таких клубах, как «Зенит», «Рома», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Сампдория» и «Эмполи».