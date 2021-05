Облак — лучший игрок чемпионата Испании в мае

Вратарьпризнан лучшим вратарем чемпионата Испании в мае, сообщает пресс-служба «матрасников».

В этом месяце словенец провел за мадридцев пять матчей в чемпионате Испании. В двух из них он отстоял на ноль, а еще в трех пропустил по разу. «Индейцы» в этих пяти поединках четыре раза победили при одной ничьей.

Напомним, что «Атлетико» стал чемпионом Испании впервые с сезона 2013/2014 и 11-й раз в своей истории.

📛 @oblakjan's performance has been a key part of @atletienglish's title win! 🔐🏆

The @atletienglish 'keeper is the #LaLigaSantander #POTM for May! 🔴🔥⚪️#MVP