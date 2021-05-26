Семин: Для РПЛ отъезд Кварацхелии станет большой потерей

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился мнением о форварде «Рубина»

Ранее грузинский игрок второй раз подряд был признан лучшим молодым футболистом лиги.

«Это говорит о том, что, несмотря на свои молодые годы, Хвича очень стабилен. Он выигрывал эту награду закономерно.

Кварацхелия — очень яркий футболист, но вопрос: а где остальные? Для лиги не очень хорошо, что не появляются новые таланты.

Помог ли Слуцкий раскрыть талант Хвичи в полной мере? В любой ситуации главную роль играет сам игрок. Каждый день он работает, каждый день совершенствуется. В первую очередь процесс развития зависит от желания футболиста.

Конечно, тренер тоже играет определенную роль в становлении игрока. Начиная с детского тренера и закачивая всеми остальными, кто с ним работал. У него есть огромный потенциал для развития.

Хвича на правильном пути. Он собирает призы, помогает команде попасть в еврокубки. Хвича — украшение чемпионата. Дай бог, чтобы таких ребят было как можно больше, тогда рейтинг нашего чемпионата будет выше.

Для РПЛ его отъезд станет большой потерей. Когда из чемпионата уезжает любой хороший игрок, а на его месте не вырастают другие, это всегда плохо. Люди ходят смотреть красивый футбол, для этого нужны талантливые и высококачественные игроки.

Созрел ли Хвича для лучших европейских лиг? Это только ему решать. Хочу пожелать Хвиче быть очень внимательным в этом плане, потому что есть влияние агентов, родителей — всего окружения», — сказал Семин Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ 20-летний Кварацхелия провел 23 матча, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.