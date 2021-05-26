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    Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ

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    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам сезона-2020/21 — им стал иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    26-летний футболист в минувшем сезоне стал трехкратным чемпионом России и победителем Суперкубка России.

    В 24 матчах РПЛ Азмун забил 19 голов — это его самый результативный сезон в карьере.

    Победитель определялся в голосовании, в котором участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч Премьер».

    Азмун заработал 76 баллов и опередил своего одноклубника Артема Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом.

    Третье место занял полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, набравший 51 балл.

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