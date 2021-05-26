Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
26-летний футболист в минувшем сезоне стал трехкратным чемпионом России и победителем Суперкубка России.
В 24 матчах РПЛ Азмун забил 19 голов — это его самый результативный сезон в карьере.
Победитель определялся в голосовании, в котором участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч Премьер».
Азмун заработал 76 баллов и опередил своего одноклубника Артема Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом.
Третье место занял полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, набравший 51 балл.