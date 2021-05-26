Азмун признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам сезона-2020/21 — им стал иранский форвард «Зенита»

26-летний футболист в минувшем сезоне стал трехкратным чемпионом России и победителем Суперкубка России.

В 24 матчах РПЛ Азмун забил 19 голов — это его самый результативный сезон в карьере.

Победитель определялся в голосовании, в котором участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч Премьер».

Азмун заработал 76 баллов и опередил своего одноклубника Артема Дзюбу, который стал вторым с 61 баллом.

Третье место занял полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, набравший 51 балл.