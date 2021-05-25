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    Дзюба — лучший игрок «Зенита» в мае

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    Болельщики «Зенита» признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В этом месяце форвард провел две встречи, в которых забил шесть мячей и сделал один голевой пас.

    Покер в ворота «Тамбова» в заключительном туре чемпионата России принес ему звание лучшего бомбардира РПЛ сезона 2020/21 (20 голов) и позволил открыть третью сотню забитых мячей в карьере (203 гола).

    Дзюба набрал 43,27 процента голосов респондентов, получив вторую индивидуальную награду в минувшем сезоне.

    Второе место в итоговом опросе занял Андрей Мостовой (25,68%), третье — Сердар Азмун (17,79%).

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