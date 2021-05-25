Дзюба — лучший игрок «Зенита» в мае

Болельщики «Зенита» признали нападающеголучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт клуба.

В этом месяце форвард провел две встречи, в которых забил шесть мячей и сделал один голевой пас.

Покер в ворота «Тамбова» в заключительном туре чемпионата России принес ему звание лучшего бомбардира РПЛ сезона 2020/21 (20 голов) и позволил открыть третью сотню забитых мячей в карьере (203 гола).

Дзюба набрал 43,27 процента голосов респондентов, получив вторую индивидуальную награду в минувшем сезоне.

Второе место в итоговом опросе занял Андрей Мостовой (25,68%), третье — Сердар Азмун (17,79%).