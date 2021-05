Источник: Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 перенесут в португальский город Порту.

Об этом объявят в ближайшие 24 часа, сообщил журналист Sky Sport Анджело Манджианте.

Финал, в котором встретятся английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси», пройдет на стадионе «Драгау».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов, запланированный на 29 мая, могут перенести из Стамбула в Лондон на стадион «Уэмбли».

Однако, по данным СМИ, УЕФА не смог договориться с правительством Великобритании о снятии коронавирусных ограничений, чтобы финал могли посетить VIP-персоны.

The Champions League final towards Porto.

The announcement in the next 24 hours.

Estadio do Dragao. @SkySport #UCL pic.twitter.com/kv3HyVKLLc