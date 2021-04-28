ПСЖ — «Ман Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионовпотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче на 15-й минуте открыли парижане. Ди Мария навесил с заработанного им же благодаря дальнему удару углового, и Маркиньос на линии вратарской, чётко выбрав позицию, затылком по дуге отправил мяч в дальний угол ворот.

Англичане отыгрались на 64-й минуте. Де Брёйне получил мяч от Зинченко на левом фланге после розыгрыша углового и навесил.

Марез сделал обманное движение, в последний момент не став трогать мяч, сбил этим Наваса, и голкипер не успел к мячу, который просто закрутился под дальнюю штангу в итоге.

На 71-й минуте «Сити» получил право на опасный стандарт. Марез долго готовился к этому штрафному и в итоге пробил сквозь «стенку», которая не смогла заблокировать удар.

Навас не был готов к тому, что пройдёт удар в закрытый «стенкой» угол и не дотянулся до мяча из-за этого.

А спустя шесть минут ПСЖ остался в меньшинстве. Идрисса Гейе очень грубо сбил Гюндогана и получил красную карточку.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал ПСЖ — Манчестер Сити 1:2 Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (15'), 1:1 Кевин Де Брёйне (64'), 1:2 Рияд Марез (71') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Маркос Маркиньос, Алессандро Флоренци, Митчел Баккер, Марко Верратти, Леандро Даниэль Паредес (Андер Эррера, 83'), Неймар, Анхель Ди Мария (Перейра Данилу, 80'), Идрисса Гана Гейе, Килиан Мбаппе Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу (Александр Зинченко, 61'), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Филип Фоден Предупреждения: Жоау Канселу (31'), Леандро Даниэль Паредес (70'), Неймар (74'), Кевин Де Брёйне (86') Удаление: Идрисса Гана Гейе (77')

Ответная встреча пройдет 4 мая в Манчестере.