ПСЖ — «Ман Сити»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 15-й минуте открыли парижане. Ди Мария навесил с заработанного им же благодаря дальнему удару углового, и Маркиньос на линии вратарской, чётко выбрав позицию, затылком по дуге отправил мяч в дальний угол ворот.
Англичане отыгрались на 64-й минуте. Де Брёйне получил мяч от Зинченко на левом фланге после розыгрыша углового и навесил.
Марез сделал обманное движение, в последний момент не став трогать мяч, сбил этим Наваса, и голкипер не успел к мячу, который просто закрутился под дальнюю штангу в итоге.
На 71-й минуте «Сити» получил право на опасный стандарт. Марез долго готовился к этому штрафному и в итоге пробил сквозь «стенку», которая не смогла заблокировать удар.
Навас не был готов к тому, что пройдёт удар в закрытый «стенкой» угол и не дотянулся до мяча из-за этого.
А спустя шесть минут ПСЖ остался в меньшинстве. Идрисса Гейе очень грубо сбил Гюндогана и получил красную карточку.
Ответная встреча пройдет 4 мая в Манчестере.