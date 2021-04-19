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    Орлов: Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!

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    Комментатор Геннадий Орлов оценил возможную перспективу назначения экс-наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Напомним, что 19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.

    «Не дай бог Моуринью захочет прийти в "Зенит"! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен.

    У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев.

    Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в "Манчестер Юнайтед", потом в "Тоттенхэме" — и там не пошло, и здесь.

    Значит, в Англии на него спроса не будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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