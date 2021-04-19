Орлов: Не дай бог Моуринью захочет прийти в «Зенит»!

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
Напомним, что 19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники.
«Не дай бог Моуринью захочет прийти в "Зенит"! Во-первых, ему надо заплатить огромные деньги. И это очень эпатажный тренер. Думаю, этот эксперимент нам не нужен.
У кого-то может быть иная точка зрения. Но денег не хватит. Сейчас Моуринью едет с ярмарки. Он переживает осень своих предыдущих талантливых летних месяцев.
Он ничего не может сделать во втором клубе подряд. Сначала был в "Манчестер Юнайтед", потом в "Тоттенхэме" — и там не пошло, и здесь.
Значит, в Англии на него спроса не будет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».