Рашфорд может пропустить ответный матч «МЮ» с «Гранадой»

Участие нападающего «Манчестер Юнайтед»в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы спод вопросом.

Игрок получил травму голеностопа и пропустил тренировку манкунианцев в среду, 14 апреля.

«Маркус не принимал участия в утренней тренировке. Я предоставил ему максимальное время для восстановления.

Рашфорда по-прежнему беспокоят боли в ноге. Надеюсь, что он все же сыграет завтра», — рассказал главный тренер Уле Гуннар Сульшер клубной пресс-службе.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится 15 апреля. Начало — в 22:00 мск. В первой встрече манкунианцы победили (2:0).