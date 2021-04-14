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    Рашфорд может пропустить ответный матч «МЮ» с «Гранадой»

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    Участие нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» под вопросом.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Игрок получил травму голеностопа и пропустил тренировку манкунианцев в среду, 14 апреля.

    «Маркус не принимал участия в утренней тренировке. Я предоставил ему максимальное время для восстановления.

    Рашфорда по-прежнему беспокоят боли в ноге. Надеюсь, что он все же сыграет завтра», — рассказал главный тренер Уле Гуннар Сульшер клубной пресс-службе.

    Матч «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» состоится 15 апреля. Начало — в 22:00 мск. В первой встрече манкунианцы победили (2:0).

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