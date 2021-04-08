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    Тихонов: «Динамо» в матче с «Крыльями» было не похоже на себя, команда была просто неузнаваемая

    Футбол Крылья Советов Динамо Кубок России Футбол России
    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу самарской команды над московским «Динамо» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Я могу поздравить "Крылья" с уверенной победой. У "Динамо" практически не было моментов, один-два за игру.

    Очень уверенная и сильная игра "Крыльев Советов", команда выглядела очень здорово сегодня. По игре и по результату — все заслуженно.

    "Динамо", конечно, было не похоже на себя, команда была просто неузнаваемая. Они хорошо выступали в Кубке до этого, но сегодня что-то не пошло».

    Я вспоминаю свое время в «Крыльях», когда мы обыгрывали «Локомотив» основной состав в Кубке, потом на выезде обыграли «Рубин» основной состав и проиграли только «Спартаку».

    «Крылья» умеют играть на Кубок, плюс огромная поддержка болельщиков, которая сильно сказывается. Вспомните, в 2004 они доходили до финала. Можно сказать, что «Крылья» — это кубковая команда«, — цитирует Тихонова "Спорт-Экспресс".

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