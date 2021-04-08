Тихонов: «Динамо» в матче с «Крыльями» было не похоже на себя, команда была просто неузнаваемая

Бывший главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал победу самарской команды над московским(2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

«Я могу поздравить "Крылья" с уверенной победой. У "Динамо" практически не было моментов, один-два за игру.

Очень уверенная и сильная игра "Крыльев Советов", команда выглядела очень здорово сегодня. По игре и по результату — все заслуженно.

"Динамо", конечно, было не похоже на себя, команда была просто неузнаваемая. Они хорошо выступали в Кубке до этого, но сегодня что-то не пошло».

Я вспоминаю свое время в «Крыльях», когда мы обыгрывали «Локомотив» основной состав в Кубке, потом на выезде обыграли «Рубин» основной состав и проиграли только «Спартаку».

«Крылья» умеют играть на Кубок, плюс огромная поддержка болельщиков, которая сильно сказывается. Вспомните, в 2004 они доходили до финала. Можно сказать, что «Крылья» — это кубковая команда«, — цитирует Тихонова "Спорт-Экспресс".