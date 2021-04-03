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    «Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Сулейманова

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    «Краснодар» не захотел начинать переговоры с «Барселоной» по трансферу форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    Об этом рассказал агент Марат Хинчагов.

    «У нас был диалог с "Барселоной" по Шапи, но нам в руководстве "Краснодара" четко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — рассказал Хинчагов в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

    Действующий контракт 21-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

    В текущем сезоне Сулейманов провел 22 матча в РПЛ, забив четыре мяча.

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