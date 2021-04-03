«Краснодар» отказался обсуждать с «Барселоной» трансфер Сулейманова

«Краснодар» не захотел начинать переговоры с «Барселоной» по трансферу форварда

Об этом рассказал агент Марат Хинчагов.

«У нас был диалог с "Барселоной" по Шапи, но нам в руководстве "Краснодара" четко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — рассказал Хинчагов в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Действующий контракт 21-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сулейманов провел 22 матча в РПЛ, забив четыре мяча.