ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. Два рекорда Овечкина и травма Малкина
  • 19:21
    • Малком — в запасе «Зенита» на матч с ЦСКА
  • 16:00
    • РПЛ запустила систему добровольной идентификации болельщиков
  • 20:11
    • «Ростов» разгромил «Ротор», Соу не забил пенальти
  • 13:05
    • ЦСКА подшутил над «Зенитом» перед матчем в Москве
    Все новости спорта

    «Ростов» разгромил «Ротор», Соу не забил пенальти

    «Ротор» — «Ростов»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов Ротор Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Волгоградский «Ротор» потерпел домашнее поражение от «Ростова» (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Уже на 2-й минуте был отменен гол хозяев. Гогуа замкнул дальнюю штангу, но после просмотра ВАР судья гол отменил из-за офсайда.

    Спустя 4 минуты в ворота «Ротора» был назначен пенальти — гамбийский форвард Али Соу в борьбе с Гогуа упал на газон. Но голкипер Чондрич справился с ударом Соу с «точки», в прыжке отразив мяч.

    Счет был открыт на 41-й минуте. Разыграли ростовчане корнер через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Хаджикадунича, но отскок на Армина Гиговича привёл к расстрелу ворот.

    На 59-й минуте «Ростов» удвоил счет. После подачи от угла поля Понтус Альмквист в высоком прыжке головой направил мяч в сетку ворот.

    Спустя три минуты простой заброс из глубины пришёлся за голову защитникам «Ротора», Али Соу мяч подхватил, вошёл в штрафную и поразил цель.

    А в компенсированное время Александр Саплинов воспользовался подачей от углового флажка во вратарскую хозяев, головой подрезав мяч в сетку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — Ростов 0:4
    Голы: 0:1 Armin Gigovic (41'), 0:2 Pontus Almqvist (59'), 0:3 Али Соу (62'), 0:4 Александр Саплинов (90') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Седрик Гогуа Куаме, Дмитрий Шомко (Данил Степанов, 6427'), Иван Маевский, Илья Жигулёв, Камиль Муллин, Зурико Давиташвили (Сергей Серченков, 3027'), Flamarion (Vladimir Medved, 6927'), Андрес Понсе Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко (Николай Поярков, 4627'), Armin Gigovic (Pontus Almqvist, 5727'), Данил Глебов, Хорен Байрамян, Georgi Makhatadze (Александр Саплинов, 4627'), Роман Тугарев (Дмитрий Полоз, 4627'), Али Соу (Maksim Turishchev, 8927') Предупреждения: Сергей Макаров (22'), Илья Жигулёв (48'), Данил Глебов (49'), Алексей Козлов (64'), Седрик Гогуа Куаме (85')

    «Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место. «Ротор», оставшись с 18 очками, находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.

    3 апреля волгоградцы примут «Локомотив». 4 апреля состоится матч «Ростов» — «Спартак».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Зениту» закрепить успех?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Челси» и «Атлетико» не порадуют результативностью
  • «Челси» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Порадует ли «Бавария» очередным разгромом соперника?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.26
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Челси — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры