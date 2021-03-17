«Ротор» — «Ростов»: счет матча 0:4, обзор голов

Волгоградскийпотерпел домашнее поражение от(0:4) в матче 23-го тура чемпионата России.

Уже на 2-й минуте был отменен гол хозяев. Гогуа замкнул дальнюю штангу, но после просмотра ВАР судья гол отменил из-за офсайда.

Спустя 4 минуты в ворота «Ротора» был назначен пенальти — гамбийский форвард Али Соу в борьбе с Гогуа упал на газон. Но голкипер Чондрич справился с ударом Соу с «точки», в прыжке отразив мяч.

Счет был открыт на 41-й минуте. Разыграли ростовчане корнер через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Хаджикадунича, но отскок на Армина Гиговича привёл к расстрелу ворот.

На 59-й минуте «Ростов» удвоил счет. После подачи от угла поля Понтус Альмквист в высоком прыжке головой направил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты простой заброс из глубины пришёлся за голову защитникам «Ротора», Али Соу мяч подхватил, вошёл в штрафную и поразил цель.

А в компенсированное время Александр Саплинов воспользовался подачей от углового флажка во вратарскую хозяев, головой подрезав мяч в сетку ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ротор — Ростов 0:4 Голы: 0:1 Armin Gigovic (41'), 0:2 Pontus Almqvist (59'), 0:3 Али Соу (62'), 0:4 Александр Саплинов (90') Ротор: Josip Condric, Олег Кожемякин, Сергей Макаров, Седрик Гогуа Куаме, Дмитрий Шомко (Данил Степанов, 6427'), Иван Маевский, Илья Жигулёв, Камиль Муллин, Зурико Давиташвили (Сергей Серченков, 3027'), Flamarion (Vladimir Medved, 6927'), Андрес Понсе Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко (Николай Поярков, 4627'), Armin Gigovic (Pontus Almqvist, 5727'), Данил Глебов, Хорен Байрамян, Georgi Makhatadze (Александр Саплинов, 4627'), Роман Тугарев (Дмитрий Полоз, 4627'), Али Соу (Maksim Turishchev, 8927') Предупреждения: Сергей Макаров (22'), Илья Жигулёв (48'), Данил Глебов (49'), Алексей Козлов (64'), Седрик Гогуа Куаме (85')

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место. «Ротор», оставшись с 18 очками, находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.

3 апреля волгоградцы примут «Локомотив». 4 апреля состоится матч «Ростов» — «Спартак».