«Ротор» — «Ростов»: счет матча 0:4, обзор голов

Уже на 2-й минуте был отменен гол хозяев. Гогуа замкнул дальнюю штангу, но после просмотра ВАР судья гол отменил из-за офсайда.
Спустя 4 минуты в ворота «Ротора» был назначен пенальти — гамбийский форвард Али Соу в борьбе с Гогуа упал на газон. Но голкипер Чондрич справился с ударом Соу с «точки», в прыжке отразив мяч.
Счет был открыт на 41-й минуте. Разыграли ростовчане корнер через передачу накоротке, далее прошла подача в штрафную, где хозяева заблокировали сразу два удара Хаджикадунича, но отскок на Армина Гиговича привёл к расстрелу ворот.
На 59-й минуте «Ростов» удвоил счет. После подачи от угла поля Понтус Альмквист в высоком прыжке головой направил мяч в сетку ворот.
Спустя три минуты простой заброс из глубины пришёлся за голову защитникам «Ротора», Али Соу мяч подхватил, вошёл в штрафную и поразил цель.
А в компенсированное время Александр Саплинов воспользовался подачей от углового флажка во вратарскую хозяев, головой подрезав мяч в сетку ворот.
«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на шестое место. «Ротор», оставшись с 18 очками, находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.
3 апреля волгоградцы примут «Локомотив». 4 апреля состоится матч «Ростов» — «Спартак».