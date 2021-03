Голкипер «Интера»заразился коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.

Игрок миланского клуба сдал положительный тест на COVID-19 утром 17 марта. Вратарь «нерадзурри» находится на карантине дома.

Ближайший матч команда проведет 20 марта против «Сассуоло» в рамках 28-го тура чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне 36-летний словенец провел в серии А 27 матчей и пропустил 26 голов.

