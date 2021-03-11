«Ливерпуль» — «Лейпциг»: счет матча 2:0, обзор голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионоводержал домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче был открыт на 70-й минуте. Мохамед Салах в контратаке получил мяч от Жоты, ворвался в штрафную и уверенно переиграл голкипера, пробив мимо него в ближний угол ворот «Лейпцига».

Спустя четыре минуты Дивок Ориги с правого фланга выполнил низкий навес в центр штрафной гостей, несмотря на мешавшего ему защитника.

Садио Мане, открывшийся на линии офсайда, оторвался от двух центральных защитников и вколотил мяч в цель.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Ливерпуль — РБ Лейпциг 2:0 Голы: 1:0 Мохамед Салах (70'), 2:0 Садио Мане (74') Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 90'), Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Джеймс Милнер, 82'), Тьяго Алькантара (Наби Кейта, 72'), Садио Мане (Алекс Окслейд-Чемберлен, 90'), Мохамед Салах, Диогу Жота (Дивок Ориги, 71') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман, Норди Мукиэле, Марсель Забитцер, Тайлер Адамс, Кристофер Нкунку, Даниэль Ольмо (Амаду Айдара, 72'), Кевин Кампль (Александр Сёрлот, 46'), Юссуф Поульсен (Хван Хи Чан, 60'), Эмиль Форсберг (Джастин Клюйверт, 60')

Первый матч также завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0 и по сумме двух матчей мерсисайдцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.