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    «МЮ» и «Кристал Пэлас» разошлись миром

    «Кристал Пэлас» — «МЮ»: счет матча 0:0

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    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

    «МЮ»
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    «МЮ»

    Встреча на «Селхерст Парк» в Лондоне завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:0
    Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеймс Маккарти (Жайро Ридевальд, 62'), Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 84'), Джордан Айю, Кристиан Бентеке Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд, Фред (Скотт МакТоминай, 74'), Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Эдинсон Кавани (Даниэль Джеймс, 76') Предупреждение: Жайро Ридевальд (90')

    Подопечные Уле Гуннара Сульшера по-прежнему занимают вторую позицию в таблице АПЛ, набрав 51 очко. У команда Роя Ходжсона — 13-е место и 34 очка.

    7 марта «красные дьяволы» сыграют в гостях с «Манчестер Сити», а лондонцы в тот же день встретятся на выезде с «Тоттенхэмом».

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