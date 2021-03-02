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    Лапорта: Уверен, Месси не останется в «Барсе», если выборы выиграю не я

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    Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем нападающего клуба Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мы сделаем ему предложение, которое будет соответствовать ситуации в клубе. Мы не сможем тягаться с другими командами, но деньги не руководят Лео.

    Я уверен, что он не останется в клубе в случае победы других кандидатов. Ему не нравился мистер Фрейша, ведь его совет директоров считает, что Месси не так уж и нужен команде.

    Но присутствие Лео дает 30% доходов клуба. Однако у Месси тоже есть эмоции. Если он уйдет, наша жизнь не закончится на этом», — сказал Лапорта Marca.

    Срок действующего контракта Месси с клубом истекает летом. Неоднократно сообщалось, что футболист примет решение о своем будущем после разговора с новым президентом «Барсы».

    Президентские выборы в «Барселоне» пройдут 7 марта.

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