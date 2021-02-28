Абрамович выделит огромную сумму на летние трансферы «Челси»

Главный тренер «Челси»получит от владельца клубавнушительную сумму на летние трансферы.

Как сообщает Sport1.de, у Тухеля будет возможность сформировать состав команды по своему желанию.

Абрамович уже одобрил проведение масштабной трансферной кампании, на которую готов поратить до 250 миллионов евро.

Отмечается, что в первую очередь «Челси» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и полузащитника Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Холанда более 100 миллионов евро.

Напомним, перед началом текущего сезона «Челси» приобрел игроков сборной Германии Кая Хавертца и Тимо Вернера.