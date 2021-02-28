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    Абрамович выделит огромную сумму на летние трансферы «Челси»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель получит от владельца клуба Романа Абрамовича внушительную сумму на летние трансферы.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Как сообщает Sport1.de, у Тухеля будет возможность сформировать состав команды по своему желанию.

    Абрамович уже одобрил проведение масштабной трансферной кампании, на которую готов поратить до 250 миллионов евро.

    Отмечается, что в первую очередь «Челси» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и полузащитника Джейдона Санчо.

    Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Холанда более 100 миллионов евро.

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