Абрамович выделит огромную сумму на летние трансферы «Челси»

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sport1.de, у Тухеля будет возможность сформировать состав команды по своему желанию.
Абрамович уже одобрил проведение масштабной трансферной кампании, на которую готов поратить до 250 миллионов евро.
Отмечается, что в первую очередь «Челси» попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и полузащитника Джейдона Санчо.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов заплатить за Холанда более 100 миллионов евро.
Напомним, перед началом текущего сезона «Челси» приобрел игроков сборной Германии Кая Хавертца и Тимо Вернера.